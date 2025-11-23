حسين فهمى وزوجته يتألقان على السجادة الحمراء فى ختام مهرجان القاهرة الـ46

خطف النجم حسين فهمى، رئيس مهرجان القاهرة السينمائى، الأنظار برفقة زوجته خلال حفل ختام الدورة الـ46.

وارتدى فهمى بدلة سوداء أنيقة، فيما نسقت زوجته إطلالتها بفستان أسود أنيق، ما جعل الثنائى محط أنظار المصورين والحضور على السجادة الحمراء.

وبدأ نجوم الفن فى التوافد عبر السجادة الحمراء لحفل الختام، أبرزهم لقاء الخميسى، طارق الإبيارى، وئام مجدى.

ويُعد مهرجان القاهرة السينمائى الدولى أحد أعرق المهرجانات فى العالم العربى وأفريقيا، وأحد أبرز المهرجانات الدولية المعتمدة من الاتحاد الدولى للمنتجين (FIAPF).

تأسس عام 1976، ويقام سنويًا تحت رعاية وزارة الثقافة، ويحرص المهرجان فى كل دورة على الجمع بين البعد الفنى والبعد المهنى، ما يجعله منصة رئيسية للحوار بين الثقافات وتعزيز حضور السينما العربية على الساحة الدولية.

