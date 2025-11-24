نبيل شعيل يبدع في ليلة تكريمه بـ «موسم الرياض»

بين أغنياته المشهورة التي يحفظها الجمهور عن ظهر قلب، مثل «يا عسل»، «أنساكم»، «ويلاه»، «سكة سفر»، «راحت وقالت» وغيرها، تألق الفنان القدير نبيل شعيل في حفل تكريمه بموسم الرياض السادس، والذي أقيم مساء أول من أمس، في مسرح «محمد عبده» تحت عنوان «ليلة نبض الكويت»، وسط حضور كبير احتشد ليشاهد تكريم هذا النجم الكبير الذي أعطى من إبداعه وجهده لكي يسعد محبيه في كل مكان.

ليلة تكريم بوشعيل كانت استثنائية وحملت معاني الحب والتقدير، وهذا ما أكده رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه السعودية (GEA) المستشار تركي آل الشيخ في كلمة مسجلة عبر فيها عن شكره لنبيل شعيل، متمنيا له الصحة والعطاء المستمر، وقال: «اليوم نحتفل بفنان تاريخي، صوت عذب، أعطى الكثير للفن الخليجي والعربي، ونفتخر بتكريمه في موسم الرياض، دائما وأبدا السعودي كويتي والكويتي سعودي، حفظ الله البلدين»، ليرد بوشعيل: «أبوناصر أصر على هذه الليلة ومشكور على هذه البادرة الطيبة، واليوم جايب لكم هدية من بلدي الكويت هي أغنية للمنتخب السعودي اللي صعد إلى كأس العالم ليمثل الخليج كله، من كلمات الشاعر أحمد الصانع وألحان نواف عبدالله».

بعد ذلك، قام نائب الرئيس التنفيذي لـ«GEA» أحمد المحمادي بتقديم درع تكريمية لـ «نبض الكويت» احتفاء بمشواره الفني الزاخر بالأعمال الخالدة، ومن ثم شدا بوشعيل بعدد من أغنياته التي رددها معه الحضور، ومنها «يا خوفي عليك»، و«ندمان قلبي»، و«أحيان يعجبني الزعل»، و«مانساك أنا» وللمنتخب السعودي غنى «معاك الكل يا الأخضر»، كما شاركه في هذه الليلة المتميزة الفنان مطرف المطرف حيث غنى معه «لايق عليك» و«شمسوي مع غيري»، وأدى الفنان عايض أغنيتي «طبعا غير» و«قولوا لها».

الأنباء الكويتية