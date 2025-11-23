منوعاتمدارات

شاهد بالصور.. القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تسخر من “تمثال” البرهان: (ناس الفتوشوب..قعدوني محل التمثال) وأحد متابعيها يستجيب لطلبها

2025/11/23
585644940 4213736888894346 2720906960382351084 n

سخرت الناشطة والقيادية بقوى الحرية والتغيير, حنان حسن, من التمثال الذي تم نصبه لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, بمدينة أم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الناشطة, تدوينة ساخرة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أرفقت معها صورة لها.

وكتبت القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن, على الصورة التي ظهرت فيها وهي جالسة على كرسي: (ناس الفتوشوب..قعدوني محل التمثال).

588701530 1166316508811969 321886000722854625 n

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد استجاب أحد متابعيها لطلبها ونشر صورتها وهي جالسة على التمثال كما طلبت داخل التعليقات.

587547570 1166359785474308 5042895096769836907 n 585644940 4213736888894346 2720906960382351084 n

محمد عثمان _ النيلين

