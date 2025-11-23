شاهد بالصور.. القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تسخر من “تمثال” البرهان: (ناس الفتوشوب..قعدوني محل التمثال) وأحد متابعيها يستجيب لطلبها

سخرت الناشطة والقيادية بقوى الحرية والتغيير, حنان حسن, من التمثال الذي تم نصبه لرئيس مجلس السيادة, القائد العام للجيش, الفريق أول عبد الفتاح البرهان, بمدينة أم درمان.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت الناشطة, تدوينة ساخرة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أرفقت معها صورة لها.

وكتبت القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن, على الصورة التي ظهرت فيها وهي جالسة على كرسي: (ناس الفتوشوب..قعدوني محل التمثال).

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد استجاب أحد متابعيها لطلبها ونشر صورتها وهي جالسة على التمثال كما طلبت داخل التعليقات.

محمد عثمان _ النيلين