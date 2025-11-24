فيفي عبده بطلة “خلي بالك من مراتك” في رمضان 2026

تستعد الفنانة فيفي عبده لخوض تجربة درامية في موسم رمضان 2026 من خلال مسلسلها الجديد “خلي بالك من مراتك”، الذي يحمل مزيجا من الطابع الاجتماعي والكوميدي.

المسلسل من تأليف تامر عبد المنعم والمخرج محمد حمدي وتدور أحداثه في إطار كوميدي اجتماعي، يسلط الضوء على العلاقات الزوجية وما تحمله من مواقف فكاهية وتحديات يومية.

ويشارك فيفي عبده في البطولة كل من أحمد بدير، تامر عبد المنعم، انتصار، ومحمد لطفي، بالإضافة إلى عدد من ضيوف الشرف، ومن المتوقع أن يبدأ تصوير المسلسل في منتصف الشهر المقبل.

بوابة روز اليوسف