شاهد بالفيديو.. الحكم السعودي “القحطاني” يرقص ويتفاعل مع أغنية الفنانة ندى القلعة التي تشكر فيها خادم الحرمين وولي العهد وشعب المملكة ويكتب: (ابشروا الى حدكم السودان راجع وبقوة ان شاء الله)

نشر حكم كرة القدم, السعودي, المعروف علي القحطاني, مقطع فيديو عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد ظهر الحكم السعودي, ال>ي تجمعه علاقة صداقة بعدد من المطربين السودانيين, وهو يتفاعل داخل سيارة.

القحطاني, رقص تفاعلاً مع أغنيات الفنانة ندى القلعة, التي مدحت فيها خادم الحرمين الملك سلمان, وولي العهد الأمير محمد بن سلمان, والشعب السعودي.

وكتب علي القحطاني, على المقطع الذي نال إعجاب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان: (ابشروا الى حدكم السودان راجع وبقوة ان شاء الله).

محمد عثمان _ النيلين