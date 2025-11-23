شاهد بالفيديو.. اللاعب بلة جابر: (هيثم مصطفى دخل في خلافات مع مدرب المنتخب الوطني بسبب “الثلج” وعندما عرف قيمته وأهميته بعد سنوات أصبح يشتريه من ماله الخاص)

كشف لاعب المريخ والمنتخب القومي السابق, بلة جابر, في لقاء تلفزيوني عن اختلاف بعض اللاعبن الذين عاصرهم في المنتخبات الوطنية مع المدربين أصحاب الشخصية القوية.

وبحس رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد حكى اللاعب الملقب بالخط السريع, موقف إبان تولي المدرب الأجنبي “قسطنطين”, قيادة المنتخب الوطني.

وقال لاعب الطرف الأيمن أن المدرب كان يطلب من اللاعبين عقب نهاية التمرين الجلوس على “براميل الثلج”, كنوع من الاستشفاء وعلاج للإصابات القديمة.

وذكر بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين, أن بعض اللاعبين مثل عمر بخيت, والقائد هيثم مصطفى, كانوا يرفضون طلب المدرب بالجلوس على الثلج.

وختم بلة جابر, مؤكداً أن برنس الكرة السودانية, وبعد سنوات من هذا الموقف أصبح يشتري “الثلج”, من ماله الخاص ليخضع نفسه لجلسات الإستشفاء بعدما علم بقيمة وأهمية الجلوس على “الثلج”.

محمد عثمان _ النيلين