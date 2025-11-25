بـ 100 مصطلح .. المؤسسة القطرية تدشن رسمياً “الموسوعة الإعلامية”

دشنت المؤسسة القطرية للإعلام، اليوم الاثنين، مشروعها العربي الرائد “الموسوعة الإعلامية”، وذلك ضمن حفل في نادي سند الدوحة بمشيرب قلب الدوحة، بحضور نخبة من المسؤولين والإعلاميين.

وقال السيد محمد سلعان المري، المشرف العام على الموسوعة: هذا التدشين يأتي استكمالاً لجهود المؤسسة في بناء موسوعة إعلامية ترتكز على منهج علمي يربط بين الجانب الأكاديمي وممارسات المهن الإعلامية

وأضاف المري – في تصريحات لـ “تلفزيون قطر” – أن الموسوعة تبنى على منهج علمي واضح وتساهم في ربط الجانب العلمي في هذه الممارسات والقراءات في المهن الإعلامية بشتى أنواعها.

وأشار إلى تدشين هذه الموسوعة، اليوم الاثنين 24 نوفمبر الجاري، بمائة مصطلح كانطلاقة ، وسيتم تفعيل هذه المصطلحات نصا ومسموعة، حيث ستكون مرئية خلال الأربع أشهر القادمة، وسيتم تدشينها ورقيا – بإذن الله تعالى – في معرض الدوحة الدولي للكتاب .

وأكد أن الموسوعة مرنة ومتجددة ومتطورة حتى تصبح ركيزة ثابتة ومكتملة الأركان .

وشهد حفل التدشين جلسة حوارية بعنوان “نحو قراءة جديدة في بنية المفهوم الإعلامي”، أدارها الإعلامي عبدالرحمن الشمري، بمشاركة كلٍّ من: أ.د. محمد الخطيب، أستاذ اللسانيات بجامعة الأزهر الشريف وعضو اللجنة العلمية بمعجم الدوحة التاريخي للغة العربية، أ.د. حنان أحمد الفياض، عضو هيئة التدريس بجامعة قطر، والإعلامي أ. أحمد الشيخ.

و تهدف الموسوعة الإعلامية إلى دعم المعرفة الإعلامية باللغة العربية وتلبية احتياجات الأكاديميين والمهنيين ومواكبة التحولات المتسارعة في البيئة الرقمية.

الشرق القطرية