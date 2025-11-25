الشيخة المياسة تلتقط صورة مع حارس أمن متحف قطر الوطني.. ما قصته؟

في لقطة عفوية حملت الكثير من الدلالات، نشرت سعادة الشيخة المياسة بنت حمد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس أمناء متاحف قطر، عبر حسابها في إنستغرام، صورة جمعتها بحارس أمن في متحف قطر الوطني، وكتبت: “مع عبد الرحمن حسين، أحدث اكتشافاتنا للمواهب في متحف قطر الوطني”.

لكن خلف الصورة، كانت هناك حكاية لافتة تبدو أقرب إلى قصة اكتشاف الذات داخل أروقة الفن، على طريقة روايات الأفلام التي تتغير حياة أبطالها في لمح البصر.

من بيئة لا تؤمن بالفن.. إلى قلب متحف قطر الوطني

عبد الرحمن حسين، شاب كيني يعمل كحارس أمن، يقول إنه نشأ في مجتمع لا يحظى فيه الفن بالتقدير أو الدعم. لكن القدر حمله في عام 2021 إلى قطر، حيث التحق بالعمل كحارس أمن في متحف قطر الوطني. ما بدا حينها وظيفة عادية، تحول مع الأيام إلى نقطة التحول في حياته.

كل يوم كان يجد نفسه محاطًا بالتراث، والقطع الأصلية، وبالقصص التي ترويها التصاميم والعروض. يصف تجربته قائلا “المتحف تحوّل بالنسبة لي إلى فصل دراسي حي، أتعلم فيه من التاريخ والإبداع والثقافة”.

مع مرور الوقت، بدأ “عبد الرحمن” يرسم خلال فترات الاستراحة، ويحول ملاحظاته وانطباعاته إلى أعمال بصرية. لم يمض وقت طويل حتى لاحظ من حوله موهبته، ليتمكن لاحقا من تقديم عمل فني صممه بنفسه للرئيس التنفيذي للمتحف، السيد محمد الرميحي، وهي لحظة يصفها بأنها من أكثر اللحظات فخرًا في حياته.

ويقول عبد الرحمن أن قصته ليست قصة شخص وجد صوته وملجأه في الفن بل تحول الشغف إلى فن يرافقه طوال حياته.

وأختتم قوله “ما بدأ برسمة طفولية بسيطة، أصبح شغفًا يرافقني طوال حياتي… الفن هو مكاني الآمن وأداة تواصلي مع العالم، مهما اختلفت خلفياتنا”.

الشرق القطرية