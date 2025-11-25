جدل بسبب رسوم دخول الحمامات فى الأهرامات.. ونجيب ساويرس يرد

رد رجل الأعمال المهندس نجيب ساويرس، مالك شركة «أوراسكوم بيراميدز» المشغلة لمشروع تطوير الخدمات بمنطقة الأهرامات بمحافظة الجيزة، على شكوى أحد متابعيه على منصة «إكس» من فرض رسوم على دخول الحمامات فى منطقة الأهرامات.

وقال صاحب حساب باسم «Yasser Ahmed»، فى تغريدة باللغة الإنجليزية لساويرس: «سيكون من الجيد لو لم تُفرض رسوم استخدام الحمامات فى الأهرامات بخمسة جنيهات، خاصةً وأن الناس دفعوا ثمن التذاكر بالفعل. يبدو المكان غير لائق لأسباب واضحة».

وعلق ساويرس على التغريدة إذ كتب باللغة الإنجليزية: «نحن لا نحصل على أى حصة من التذاكر والـ 5 جنيهات لا تدفع حتى تكاليف تنظيف أو صيانة الحمامات».

وقال صاحب حساب باسم «Dr. Tarek Abdel-Hafez»: «أؤيد تمامًا دفع رسوم خدمة لضمان نظافة الحمامات وصيانتها. فعندما تُقدم هذه الخدمات مجانًا، غالبًا ما تتدهور معايير النظافة».

وعلق صاحب حساب باسم «Omar Abouelnour»: هذا رد غريب حقًا. ألا يمكنك إضافة المبلغ الذى تحتاجه للتنظيف والصيانة إلى السعر الأصلى؟ بل يمكنك جعله أكثر من 5″.

وأضاف صاحب حساب باسم «John Rafy»: فى لندن، كان عليّ دفع جنيهين إسترلينيين لاستخدام المراحيض العامة، وكان عليّ الدفع نقدًا. أما المراحيض المجانية الأخرى فهى غير إنسانية”.

المصري اليوم