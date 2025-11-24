مداراتمنوعات

شاهد بالصورة.. القيادية بالحرية والتغيير حنان حسن تضع الفنانة هدى عربي مكان “البرهان” في قاعدة التمثال المثير وتقول: (الوحيدة اللي تستاهل وبعرف مليون واحد ممكن يجي يحج عديل أمام تمثالها)

2025/11/24
هدى عربي القاهرة3

عادت الناشطة والقيادية بقوى الحرية والتغيير, حنا حسن, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, بصورة قامت بنشرها حديثاً.

وكانت الناشطة قد نشرت صورة لها قبل يومين طلبت من متابعيها وضعها مكان تمثال قائد الجيش “البرهان”, الذي تم نصبه قبل أيام بأم درمان.

587242035 1166231175487169 4509998639473337691 n

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد واصلت حنان حسن, اهتمامها بتمثال “البرهان”, حيث قامت بتركيب صورة للفنانة الشهيرة هدى عربي, على قاعدة تمثال قائد الجيش.

وكتبت القيادية بالحرية والتغيير, على الصورة: والله انت الوحيد اللي تستاهل يا جميل.. بعرف مليون واحد ممكن يجي يحج هنا عديل).

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

بعد مماتك اجعل لك أثر في مكة           سقيا المعتمرين في أطهر بقاع الأرض            ورّث مصحفا من جوار الكعبة المشرفة

2025/11/24