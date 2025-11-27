أزمات ياسمين صبري ووالدها تتجدّد… ما القصة؟

في فصل جديد للأزمة بين الفنانة ياسمين صبري ووالدها الدكتور أشرف صبري، شهدت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية عودة الخلاف بينهما من جديد، وذلك بعد عرض ياسمين منشوراً على منصة “X” تثني فيه على برنامج “دولة التلاوة”، الخاص بمسابقة تلاوة القرآن الكريم، والذي حقق نجاحاً كبيراً منذ بدء عرضه، ليردّ والدها بمنشور صادم هاجم فيه البرنامج بشكل أثار استياء العديد من جمهور ومتابعي ياسمين، فشنّوا عليه هجوماً عنيفاً.

والقصة بدأت عندما أشادت ياسمين صبري ببرنامج “دولة التلاوة” ووصفت أصوات بعض المتسابقين بالعلاج النفسي، وكتبت عبر حسابها الرسمي في منصة “X”: “الله على أصواتك يا مصر، الله على أولادك يا مصر، بعض القُرّاء أصواتهم علاج وراحة نفسية، تقشعر لها الأبدان، برنامج دولة التلاوة”.

ليفاجئها والدها أشرف صبري بمنشور صادم، كشف من خلاله عن استيائه من تجربة البرنامج، وكتب معلقاً: “إحنا مش عاوزين تلاوة أصلاً، زهقنا وكأن ده العلم اللي هيخلي الدولة تتقدّم، بجد زهقنا من الجهل”.

واعتبر البعض أن والد ياسمين تعمّد الردّ عليها بطريقة غير مباشرة، خاصة أن ياسمين صرحت في وقت سابق أنها عاشت طفولة صعبة بسبب رفض والدها الإنفاق عليها بعد انفصاله عن والدتها، وأنها كانت تقيم فى منزل جدّتها لوالدتها، بينما أنكر والدها هذه التصريحات.

وبعد الهجوم العنيف الذي تعرّض له والد ياسمين صبري من جمهورها، حذف منشوره من صفحته في “فيسبوك” بعد تجاوز العديد من متابعيه الحدود في الرد عليه.

مجلة لها