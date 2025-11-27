بالفيديو.. أشاد بإبن مدينة نيالا الواقعة تحت سيطرتهم.. شاد ماذا قال القائد الميداني للدعم السريع “يأجوج ومأجوج” عن فوز المنتخب على لبنان والجمهور يرد عليه: (ما تتعبن نفسك دا منتخب دولة 56)

عبر القائد الميداني لمليشيا الدعم السريع, محمد الفاتح, الشهير باسم “يأجوج ومأجوج”, عن سعادته بفوز المنتخب السوداني, على نطيره اللبناني.

وكان صقور الجديان قد حققوا فوز هاما على منتخب لبنان, بهدفين مقابل هدف ضمن تصفيات كأس العرب, المقامة بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خرج “جوج”, في مقطع فيديو تغزل فيه في أداء المنتخب وخصص اللاعب مصطفى كرشوم, صاحب هدف التعادل بالإشادة.

القائد الميداني للمليشيا, أشاد بأداء المدافع كرشوم, مؤكداً أنه من أبناء ومواليد مدينة نيالا, بغرب دارفور والتي تقع تحت سيطرتهم.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور, فقد سخر عدد كبير من المعلقين من حديث “يأجوج ومأجوج”, وكتب أحدهم ساخراً: (ما تتعبن نفسك دا منتخب دولة 56).

محمد عثمان _ النيلين