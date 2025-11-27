رياضيةمداراتمنوعات

شاهد بالصورة والفيديو.. الجمهور السوداني يمازح حسناوات لبنان عقب نهاية المباراة بالغناء: (الجماعة مرقوا) والحسناوات يظهرن روح رياضة عالية ويتفاعلن مع المزاح بالرقص والتصفيق

2025/11/27
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو تم تصويره من مدرجات ملعب الغرافة, بقطر, والذي احتضن لقاء السودان, ولبنان, ضمن التصفيات المؤهلة لكأس العرب.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن الفيديو أظهر الجمهور السوداني, بالمدرجات يمازح مشجعات منتخب لبنان, بعد نهاية المباراة التي فاز فيها صقور الجديان, على رجال الأرز بهدفين مقابل هدف.

الجمهور السوداني, تغنى ساخراً لحظة خروج حسناوت لبنان, من مدرجات المباراة: (الجماعة مرقوا), في أشرة لخروجهن مصدومات عقب الهزيمة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فإن ردة فعل الحسناوات على المزاح جاءت رائعة وحملت روح رياضية عالية, حيث أظهر الفيديو الحسناوات اللبنانيات, يتجاوبن مع مزاح الجمهور السوداني, بالرقص والتصفيق والضحك.

محمد عثمان _ النيلين

