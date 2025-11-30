شاهد بالصور والفيديو.. “جرتق” العروسين (سعد وكادي) يشعل مواقع التواصل السودانية والعروس تكتب لعريسها: (انتو م فاهمين عمق الحب ال بحبه لهذا الرجل)

نشرت سيدة الأعمال, والناشطة السودانية مروة كادي, جانب من حفل زواجها من نجل الفنان الراحل عبد الكريم الكابلي, “سعد”, والذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, الأسبوع الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشرت “كادي”, عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, صور من طقوس “الجرتق”, الذي يعقب حفل الزفاف.

صور العروسين “سعد وكادي” أبهرت المتابعين وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, حيث اهتم روادها بتفاصيل الزفاف الذي وصف بالأسطوري.

وكتبت العروس “كادي”, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين: (كان نفسسسسي أنا وسعد نتصور بالبلدي ونعمل طقوس الجرتق كاااملة وقد كان وطلع أروع مما اتخيلت انتو م فاهمين عمق الحب ال بحبه لهذا الرجل).

محمد عثمان _ النيلين