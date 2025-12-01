الممثل محمود السراج يهاجم آلة موسيقية سودانية: (دخلت الى موسيقانا فأفستده.. لا تسمحوا لعازفي الآلة بالمشاركة.. طاردوهم اينما ثقفتموهم وان استدعى الامر انصبوا لهم المشانق في الميادين العامة)

نشر الممثل السوداني, المعروف محمود ميسرة السراج, تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, أثار بها ضجة واسعة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخر الممثل الذي شارك في عدد من الأفلام المصرية, من آلة “البنقز”, مطالباً بإبعادها عن الغناء السوداني.

وكتب السراج, في تدوينته: (البنقز الآلة النشاز.. الاختراع الشرير الذي دخل الى موسيقانا في منتصف القرن الماضي فأفسدها).

وأضاف بحسب ما نقل عنه محرر موقع النيلين: (مستودع اللعنة الذي ما اندغم في اغنية حتى احالها الى مسخ وما انحشر في مقطوعة حتى احالها الى ضجيج.. رسالتي الى اصدقائي الموسيقيين ابعدوا عازفي البنقز عن اعمالكم..لا تسمحوا لهم بالمشاركة مهما بكوا وسالت دموعهم..طاردوهم اينما ثقفتموهم وان استدعى الامر انصبوا لهم المشانق في الميادين العامة).

محمد عثمان _ النيلين