⭕ وزير الدفاع المصري: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها

2025/12/02
الجيش المصري - أرشيفية
قال وزير الدفاع المصري إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول.
⭕ المنطقة والعالم يشهدان تحولات متسارعة وصراعات متشابكة
⭕ الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون
⭕ مصر حذرت من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة بدلا من منطق السلام العادل والشامل
⭕ امتلاك مصر مختلف عناصر القدرة هو استثمار في السلام الحقيقي
⭕ الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها.
القاهرة الإخبارية

