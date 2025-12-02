عالميةأبرز العناوين
⭕ وزير الدفاع المصري: الدول القوية تحترم إرادتها وتصان حدودها
قال وزير الدفاع المصري إن مصر حذرت مرارا وتكرارا من انزلاق المنطقة إلى حرب شاملة تجر العالم إلى مصير مجهول.
المنطقة والعالم يشهدان تحولات متسارعة وصراعات متشابكة
الاستعداد الدائم لمواجهة المخاطر والتهديدات واجب لا يحتمل التهاون
مصر حذرت من تداعيات الانسياق وراء منطق وغرور القوة بدلا من منطق السلام العادل والشامل
امتلاك مصر مختلف عناصر القدرة هو استثمار في السلام الحقيقي
