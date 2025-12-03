شاهد بالفيديو.. “بدران” الدعم السريع يناشد سكان الجزيرة للانضمام لدولتهم وسحب أبنائهم من “كيكل”: انتم مهمشين من الكيزان والدليل على ذلك أنكم تقولون “ها زول”

قوبل مقطع فيديو قام بنشره ناشط الدعم السريع, شيخ بدران, وتم تداوله من قبل الجمهور بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “بدران”, ناشط في حديثه سكان ولاية الجزيرة بالانضمام للقضية التي تدافع عنها مليشيا الدعم السريع.

وقال الناشط المثير للجدل موجهاً حديثه لسكان الجزيرة: (انتم مهمشين من الكيزان والدليل على ذلك أنكم تقولون “ها زول”).

وطالب شيخ بدران, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, سكان الولاية بسحب أبنائهم من قوات درع السودان, مؤكداً أن معنى اسم “كيكل”, في اللغة قبيح”.

محمد عثمان _ النيلين