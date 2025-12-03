مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. “بدران” الدعم السريع يناشد سكان الجزيرة للانضمام لدولتهم وسحب أبنائهم من “كيكل”: انتم مهمشين من الكيزان والدليل على ذلك أنكم تقولون “ها زول”

2025/12/03
20dccea2 f127 4e80 886b fb66b6b95195

قوبل مقطع فيديو قام بنشره ناشط الدعم السريع, شيخ بدران, وتم تداوله من قبل الجمهور بسخرية واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن “بدران”, ناشط في حديثه سكان ولاية الجزيرة بالانضمام للقضية التي تدافع عنها مليشيا الدعم السريع.

وقال الناشط المثير للجدل موجهاً حديثه لسكان الجزيرة: (انتم مهمشين من الكيزان والدليل على ذلك أنكم تقولون “ها زول”).

وطالب شيخ بدران, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, سكان الولاية بسحب أبنائهم من قوات درع السودان, مؤكداً أن معنى اسم “كيكل”, في اللغة قبيح”.

محمد عثمان _ النيلين

إنضم لقناة النيلين على واتساب


Promotion Content

أعشاب ونباتات           رجيم وأنظمة غذائية            لحوم وأسماك

2025/12/03