شاهد بالفيديو.. اليوتيوبر الشهيرة مها جعفر تعود للظهور بمقطع فيديو كوميدي من مباراة صقور الجديان وأسود الرافدين وتؤكد تشجيعها للمنتخبين لأن والدها سوداني ووالدتها عراقية: (ماما أمسكي المنتخب بتاعك دا)

عادت اليوتيوبر وصانعة المحتوى السودانية, الشهيرة مها جعفر للظهور على مواقع التواصل الاجتماعي بمقطع فيديو جديد حظي بمشاهدات عالية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو الذي قامت بنشره طبيبة الأسنان, وصانعة المحتوى, جاء خلال متابعتها مباراة المنتخبين السوداني, والعراقي, ضمن بطولة كأس العرب.

مها أعلنت تشجيعها للمنتخبين لأن والدها سوداني, الجنسية, وأمها عراقية, الجنسية, حيث تحدثت باللهجتين السودانية, والعراقية, وخاطبت والدتها بطريقة كوميدية: (ماما أمسكي المنتخب بتاعك دا).

محمد عثمان _ النيلين