شاهد بالفيديو.. بعد أن رفضت الاستجابة لطلبه في الحفل.. شاب يقذف أموال “النقطة” في وجه الفنانة فهيمة عبد الله والأخيرة ترد عليه بنفس طريقته

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو تم تصويره من حفل زواج أحيته الفنانة الشابة فهيمة عبد الله, بإحدى المدن السودانية.

وبحس رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الفيديو وثق لخروج شاب عن النص بعد اقتحامه المسرح لتحفيز المطربة بأموال “النقطة”, كما تجري العادة في الحفلات السودانية, التي حييها المطربات.

الشاب همس للفنانة وطالبها بترديد اسمه أثناء تقديم وصلتها الغنائية, وبعد أن تجاهلت فهيمة, طلبه قام بقذف أموال النقطة, عليها بطريقة مستفزة.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد قامت المطربة برد الإعتداء على الشاب بالمايك, الذي تحمله, ونجح أحد المنظمين في احتواء الموقف بعد أن منع الجميع من الصعود للمسرح.

محمد عثمان _ النيلين