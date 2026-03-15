شاهد بالفيديو.. مقابلة تلفزيونية تجمع بين رجل سوداني وزوجته العراقية يوضحان فيها الفرق في طقوس رمضان بين البلدين

استضافت إحدى المنصات العراقية, زوجين جنسيتين مختلفتين, الزوج سوداني, الجنسية والزوجة عراقية, الجنسية تزوجا وأنجبا أبنائهما.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث الزوج السوداني, بمناسبة الشهر الفضيل عن الفرق في الطقوس بين البلدين السودان, والعراق.

وقال أن الفرق الوحيد هو أنهم في السودان, يخرجون للإفطار في الشارع العام, حيث يقوم كل رجل بإخراج مائدته لمساعدة عابري السبيل, كما تجري العادة في السودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تحدث الزوجة العراقية, من جانبها عن أبنائهم وأكدت أن الأبناء يتحدثون اللهجة العراقية.

