شاهد بالصور.. “صباحكم عافية”.. الفنانة هدى عربي تتجاهل هجوم “أفراح” وتبهر الجمهور بإطلالة أنيقة ومميزة

رفضت الفنانة السودانية, الشهيرة هدى عربي, الرد على هجوم زميلتها المطربة أفراح عصام, على الرغم من ترقب المتابعين لردة فعلها تجاه الهجوم.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الخلاف بين المطربتين تجدد في حفل زاوج صديقتهم ريماز ميرغني, الخميس الماضي.

وألمحت أفراح الشعب, حسبما فسر المتابعون للسلطانة, في تدوينة ساخنة نشرتها على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, اتهمتها عبر بالإساءة إليها لحظة دخولها قاعة الفرح.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تعمدت هدى عربي, تجاهل الهجوم وردت بنشرها صور حديثة عبر حسابها على فيسبوك.

السلطانة خطفت الأضواء وأبهرت الجمهور بالصور التي قامت بنشرها وكتبت عليها: “صباحكم عافية”, وسط تفاعل واسع من المتابعين, حيث حظيت الصور على أعجاب أكثر من 6 ألف متابع.

محمد عثمان _ النيلين