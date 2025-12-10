الدونات واللقيمات ترفع خطر السكري بنسبة 400%

حذّر الباحث المتخصص في المسرطنات، الدكتور فهد الخضيري، من تناول المعجنات المقلية والمغطاة بالسكر أو الشيرة، مثل “الدونات” و”اللقيمات”، واصفًا إياها بأنها من أخطر أنواع الحلويات التي تهدد صحة الإنسان بشكل مباشر.

وأوضح “الخضيري” أن هذه الأطعمة ترفع من نشاط مستقبلات الجلايكوجين (AGE & RAGE)، وهي مركبات ثبت ارتباطها القوي بزيادة احتمالية الإصابة بمرض السكري من النوع الثاني، بنسبة تصل إلى 400%.

وأشار إلى أن القلي العميق وغطس المعجنات بالسكر يضاعف الأثر السلبي، ويُعد مسارًا محفّزًا للالتهابات، ومسببًا رئيسيًا للسمنة وأمراض القلب والأوعية الدموية، بحسب دراسات علمية موثقة.

واستند “الخضيري” في تحذيره إلى دراسة منشورة في المكتبة الوطنية الأميركية للطب، عبر موقع: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov

وتشير هذه الدراسات إلى أن نظام AGE–RAGE يسهم في تسريع تطور السمنة، ويرتبط بشكل مباشر بأمراض القلب والأوعية الدموية، ما يجعل تجنب الأطعمة الغنية بهذه المركبات، خاصة الناتجة عن القلي والتحلية الزائدة، ضرورة صحية ملحّة.

سبق