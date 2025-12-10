الإعلامية سماح الصادق زوجة المذيع الراحل محمد حسكا: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. دا حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته وفقدت حسه وصوته وحبه)

نشرت الإعلامية سماح الصادق, زوجة المذيع الراحل محمد محمود حسكا, تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد عبرت سماح, عن غضبها من بعض التدوينات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بعد وفاة زوجها حسكا.

وكتبت زوجة الراحل: (حسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بتاجر بي موت زوجي.. وحسبي الله ونعم الوكيل في كل زول بقول كلام جارح يجرحني بيه ويزيد جروحي جروح انا خصيمتكم أمام الله يوم القيامة..زوجي انا الفقدته وانا الرسلت الناس يفقدوه اعوذبالله من قلوبكم ياخ إنتو ناس مريضة.. وفجأة كل واحد عايز يعمل فيها هاميه أمره..دة زوجي حبيبي حتة من قلبي وروحي انا الفقدته . فقدت حسه وصوته وحبه ..إنت فقدت شنو . اطلالته علي الشاشة..).

وتابعت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (حسبي الله ونعم الوكيل وكل زول عايش في بلد دي ظروفنا أنا وهو وما ضروري

نوريكم تفاصيلنا وكنا مخططين لي شنو.. وبعض الناس المنزلين صورته عشان يلحقوا الترند ومعروفين هم منو . محمد فقدته انا وامه واخته والناس البحبوه فعلآ).

وختمت سامح الصادق تدوينته قائلة: (الله يرحمك يا حبيبي ومنو القال ليكم ليه ٤ ايام مافي تواصل معاه . أول ما رسائلي بقت ما بتوصل اتصلت علي شمت وزولو ومجاهد اسنايبر ودكتور حميدة عشان يمشوا يفقدوه حسبي الله بتزيدو في جرح جرح).

محمد عثمان _ النيلين