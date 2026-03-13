بالصور.. الاتحاد العربي الافريقي يمنح شيخ الأمين لقب السفير الفخري وكلية كامبريدج تمنحه الدكتوراه الفخرية وسط إحتفاء حيرانه

2026/03/13
قرر مجلس ادارة الاتحاد العربي الافريقي للتكامل الاقتصادي و التعاون المشترك مؤسسة شركات دولية خلال اجتماع المجلس بتاريخ ا يوليو ٢٠٢٥.
منح الشيخ الامين عمر الامين, الجنسية سوداني (لقب السفير الفخري للاتحاد العربي الأفريقي للتكامل الاقتصادي _للسلام الدولي).
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن التكريم جاء بسبب ما يقدمه شيخ الأمين, من خدمات جليلة لتحقيق اهداف التنمية المستدامة و الاصلاح المجتمعي و النمو الاقتصادي و الاجتماعي الدولي و الاقليمي و لدوره الانساني الرائد .
كما اصدر قرار من Cambridge modern college )كلية كامبريدج الحديثة بمنح الشيخ الامين عمر الامين شهادة دكتوراه فخرية في مجال السلم المجتمعي لدعم مسيرة التنمية و الاستقرار.
ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد قابل مريدي وحيران شيخ الأمين, التكريم الذي حصل عليه الشيخ بسعادة كبيرة وتم تداوله أخبار تكريمه على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.
محمد عثمان _ النيلين

Promotion Content

