بالصورة والفيديو.. شاهد كيف أنهار المذيع الراحل محمد محمود حسكا بالبكاء على الهواء يوم وفاة “الحوت” والجمهور: (بالأمس تبكي على محمود واليوم نبكيك)

2025/12/09
أعاد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو للمذيع الراحل محمد محمود حسكا, يعود تاريخه تحديداً للعام 2013, إبان تقديم الراحل للبرنامج الصباحي بقناة النيل الأزرق.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أظهر المقطع المذيع الراحل وهو ينعي صديقه الفنان الشهير محمود عبد العزيز, الذي مات في ذلك اليوم 17 يناير من العام 2013.

https://fb.watch/DUk0Sa1vlk/

حسكا, إنهار بالبكاء على الهواء مباشرة وفشل في إكمال حديثه يومها بعد أن ظهر متأثراً برحيل المطرب صاحبة الشعبية الجارفة بالسودان.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تناقل نشطاء مواقع التواصل المقطع وكتبوا عليه: (بالأمس تبكي على محمود واليوم نبكيك).

محمد عثمان _ النيلين

