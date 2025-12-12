حديث كرار عن الاستنفار والمقاومة الشعبية حديث كاذب

استمعت لتسجيلين :

الأول للعميد معاش صلاح الدين محمد أحمد كرار (لاحظ التوقف في رتبة العميد) وسبق لي ان طلبت من أسرة السيد صلاح كرار أن تمنعه من التسجيلات الصوتية لأنها لا تقدم ولا تؤخر بل هي خصمًا على تاريخه ان كان له تاريخ . ولما لم يرعوي كرار .. فتعليقي على تسجيلاته أقول انها مأزومة مليئة بالتناقصات .. بل وفيها معلومات غير صحيحة عن البترول ومنطقة هجليج وهو إدعي انه كان وزيرا للطاقة ايام حكم الإنقاذ نعم هو كذلك لكنه كان سببا في تأخير استخراج البترول وفشل حتى في إدارة الورقة التي تأسس عليها ملف النفط مما استوجب عزله وتعيين الدكتور عوض احمد الجاز

وحديث كرار عن الاستنفار والمقاومة الشعبية حديث كاذب ولن أزيد ..

أما التسجيل الثاني فهو بأسم اللواء عبد الباسط عبد الهادي

هذا الرجل ومنذ التغيير في أبريل 2019 م كان ثغرة إعلامية وجميع اطلالاته على القنوات الفضائية خصمًا علينا وعلي المؤسسة العسكرية التي ينتمي إليها وقد كان احمد طه والقحاتة يشتهون ان يكون سعادة اللواء طرفا في الحوار ليتم

Osman Alatta