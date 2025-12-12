اتجاهات حكومية: ما بين الانتقال ومنع الصيانة..

هل تم تنسيق بين لجنة تهيئة العودة للعاصمة و مجلس الوزراء؟ ، ففي الوقت الذي وجه فيه الاخير عدد من الوزارات الانتقال إلى الخرطوم ، فإن هناك قراراً آخراً من اللجنة الأولى منع كلياً إجراء أي عمليات صيانة وسط الخرطوم ، ومعلوم أن كل الوزارات هناك ، وقد تأثرت مبانيها بشدة..

كما أن العودة تقتصي توفر خدمات في محيطها ، فهى مرتبطة بجمهور ، مما يعنى أهمية عودة المواصلات والخدمات والوراقين والمطاعم ، إنها سلسلة مترابطة ، والأوفق إصدار قرار أشمل من مجرد توجيهات إلى تصميم خطة انتقال شامل..

لا يمكن أن تعود الوزارات إلى مدينة من (الركام) و(الاشباح)..

حفظ الله البلاد والعباد..

د.ابراهيم الصديق علي

10 ديسمبر 2025م