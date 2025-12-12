شاهد بالصور والفيديو.. عروس فنان الثورة السودانية تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالتها الجميلة في ليلة زفافهما والجمهور: (صدق عريسها عندما وصفها ببدر البدور)

اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بتفاصيل حفل زفاف الفنان الشاب أحمد أمين, الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, قبل أيام.

وبحسب رسد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت عروس المطرب أحمد أمين, الملقب بفنان الثورة السودانية, الأضواء بإطلالتها الجميلة في ليلة زفافهما.

عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك, نشرت مقاطع فيديو من حفل الزفاف, ومن إستعدادات العروس لليلة العمر.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور خصوصاً الجنس اللطيف, فقد تغزل المتابعات في العروس وكتبت إحداهن: (صدق عريسها عندما وصفها ببدر البدور)

محمد عثمان _ النيلين