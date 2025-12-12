مداراتمنوعات

شاهد بالصور والفيديو.. عروس فنان الثورة السودانية تخطف الأضواء على مواقع التواصل بإطلالتها الجميلة في ليلة زفافهما والجمهور: (صدق عريسها عندما وصفها ببدر البدور)

2025/12/12
6590578e e02c 494e 8ea6 4d3069854e7c

2a56371e e92c 4637 a407 345f28cfc693

اهتمت مواقع التواصل الاجتماعي السودانية, بتفاصيل حفل زفاف الفنان الشاب أحمد أمين, الذي أقيم بالعاصمة المصرية القاهرة, قبل أيام.

وبحسب رسد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد خطفت عروس المطرب أحمد أمين, الملقب بفنان الثورة السودانية, الأضواء بإطلالتها الجميلة في ليلة زفافهما.

597631262 877788558119633 7711694490241162941 n

عدد من صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خصوصاً فيسبوك, نشرت مقاطع فيديو من حفل الزفاف, ومن إستعدادات العروس لليلة العمر.

6590578e e02c 494e 8ea6 4d3069854e7c

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لردود أفعال الجمهور خصوصاً الجنس اللطيف, فقد تغزل المتابعات في العروس وكتبت إحداهن: (صدق عريسها عندما وصفها ببدر البدور)

محمد عثمان _ النيلين

