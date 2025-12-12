مداراتمنوعات

شاهد بالفيديو.. اعترف بالشماتة.. “بقال” يكشف شعور “الدعامة” بعد مقتل مطربهم الأول إبراهيم إدريس: (أقاموا له أكثر من 100 صيوان عزاء)

2025/12/12
بقال جديد

كشف الصحفي والقيادي السابق لمليشيا الدعم السريع, عن شعور “الدعامة”, بعد مقتل مطربهم الأول إبراهيم إدريس, في معارك كردفان, الأسبوع الماضي.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد تحدث “بقال”, في بث مباشر له عبر إحدى حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأعترف القيادي الذي كان يشغل منصب والي ولاية الخرطوم, إ[ان سيطرة المليشيا, على العاصمة الخرطوم, بأنه “شامت”, في مقتل إبراهيم إدريس.

ووفقاً لما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكد “بقال”, في حديثه أن الوجع والحزن يسيطر على “الدعامة”, بدليل إقامة أكثر من 100 صيوان لمطربهم بمناطق سيطرتهم.

محمد عثمان _ النيلين

