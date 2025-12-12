إيلون ماسك يجيب عن سؤال: هل تؤمن بوجود الله؟

أكد الملياردير إيلون ماسك خلال حلقة من برنامج “بودكاست كاتي ميلر” (The Katie Miller Podcast)، إيمانه بوجود خالق، موضحا أن “الله هو ما يعجب به أكثر”.

وفي المقابلة، سألت ميلر، وهي زوجة المستشار الرئاسي ستيفن ميلر وعملت كمتحدثة باسم إدارة الكفاءة الحكومية (DOGE) التي ترأسها من يناير حتى مايو من هذا العام، قائلة: “من هو الشخص الذي تنظر إليه بإعجاب أكثر؟”

وأجاب ماسك: “الخالق”، مما دفع ميلر إلى سؤاله عن موقفه الحالي من الله.

فقال: “الله هو الخالق”.

وسألت ميلر: “أنت لا تؤمن بالله، أليس كذلك؟”، فرد ماسك: “حسنا، أنا أؤمن بأن هذا الكون جاء من شيء ما. والناس لديهم تسميات مختلفة [لهذا الشيء]”.

تُعد هذه التصريحات من مؤسس شركتي “تسلا” و”سبيس إكس” أحدث تطور في آرائه التي تتغير علناً بشأن الله والإيمان.

ماسك، الذي مازح ذات مرة في عام 2022 بأنه لا يمانع الذهاب إلى الجحيم، شجع ملايين متابعيه على منصة “إكس” على حضور الكنيسة في أعقاب اغتيال تشارلي كيرك في وقت سابق من هذا العام.

كما حضر ماسك تأبين كيرك في غلينديل، أريزونا، في سبتمبر، حيث التُقطت له صور وهو يتحدث مع الرئيس دونالد ترامب على الرغم من خلافهما المرير الذي وقع في الربيع.

وفي رده على تغريدة من مستخدم على منصة إكس يحثه على الاعتراف بوجود خالق في مايو 2022، كتب ماسك: “شكراً على المباركة، لكني لا أمانع الذهاب إلى الجحيم، إذا كان هذا هو مصيري فعلا، بما أن الغالبية العظمى من البشر الذين وُلدوا على الإطلاق سيكونون هناك”.

في حين أنه لم يصل إلى حد اعتناق المسيحية بشكل كامل، عرّف ماسك نفسه منذ ذلك الحين بأنه “مسيحي ثقافي” على غرار الملحد ريتشارد دوكينز، الذي أعرب في عام 2024 عن أسفه لخسارة الثقافة المسيحية في المملكة المتحدة وسط تزايد نفوذ الإسلام.

وقال ماسك لعالم النفس والمؤلف جوردان بيترسون في ذلك العام: “يمكنني القول إنني على الأرجح مسيحي ثقافي”. وأضاف: “لقد نشأت كأنغليكاني، وتم تعميدي”.

كما تحدث ماسك بإشادة كبيرة عن الأثر الثقافي للمسيحية، محذرا العام الماضي من أن الحضارة الغربية ستكون “في ورطة حقيقية إذا فقدت المسيحية”.

ويبدو أن ماسك قد تأثر بشدة أيضا بصراع ابنه إكزافييه مع هويته الجندرية. أخبر ماسك بيترسون أن ابنه البالغ من العمر 21 عاما، الذي يعرف نفسه الآن كأنثى باسم فيفيان جينا ويلسون، هو عمليا “ميت”، بعد أن “خدعه” الأطباء للتصريح بالتحول الكيميائي لابنه من خلال التهديد بالانتحار.

ونقل ماسك شركتيه “إكس” (X) و “سبيس إكس” (SpaceX) من كاليفورنيا في ذلك العام احتجاجاً على مواقف كاليفورنيا بشأن موضوع المتحولين جنسياً القُصّر، مستشهدا بقانون الولاية الذي يحظر على المناطق التعليمية مطالبة المعلمين بإخبار الآباء إذا كان أطفالهم يعرّفون عن أنفسهم بالجنس المعاكس.

روسيا اليوم