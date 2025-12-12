الإعلامية والشاعرة داليا الياس ترد على إتهام الجمهور لها بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا من قناة النيل الأزرق

نشرت الشاعرة, والإعلامية, السودانية, المعروفة داليا الياس, تدوينة على حسابها عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, ردت من خلالها على الإتهامات التي وجهت لها في الأيام الماضية.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن بعض النشطاء على مواقع التواصل اتهموا الشاعرة, بالتسبب في فصل المذيع الراحل محمد محمود حسكا, من قناة النيل الأزرق, قبل عدة سنوات.

وكتبت داليا, في تدوينتها: (بالنسبة للغثاء المثير للشفقة والأسي المتداول عن كوني كنت السبب قبل عشرة سنوات في فصل المرحوم محمد محمود من قناة النيل الأزرق!!!).

وأضافت بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (للأسف طبعاً في ناس تفتقر لنعمة العقل والتدبُّر والتفكير وتستفزك بغباءها قدر ما تحاول تتجاوز وتترفع وتتجاهل.. وتضطراك تعقِّب إنصافاً لنفسك وتسجيلاً لموقف وترفُقاً بأطراف تعنيك وتصدياً لعبث يُحزِّنك علي البلد وناسها والله !!

وتابعت: (يا جماعة إنتوا جادين في تفكيركم ده؟!! بي (صِحكم)؟!!! معقولة كمية العبط والهبالة والتخلف والغباء والحقد ديل؟!!! وين (تبيَّنوا) الأمرونا بيها عياناً بياناً؟!!)

وواصلت الإعلامية المعروفة: (كدى بس نسألكم… أنا سلطتي شنو في النيل الأزرق وعلاقتي الوظيفية بيها شنو؟!… وحأفصل المرحوم ربنا يتقبله ويوسده الباردة تحديداً من دون زميلاته وزملاؤه ليييييييه؟!!).

وأضافت: (نحن لا حصل أشتغلنا سوا ولا بنتعارف من قريب ولا إتقاطعنا في مصلحة ولا متنافسين ولا بيناتنا أي تعامل ولا حصل جبت سيرته طوال سنوات والمعروف عني إني لو عندي رأي أو تحفظ ماقعد أسكت ولا بخاف الحمد لله!!

القناة حتسمع كلامي وتفصل مذيع ناجح ومحبوب وجايب ليها جمهور ومشاهدات ليه مثلاً؟!!… والسبب ممكن يكون شنو؟!….أنا مسكت ياتو منصب قيادي يرغمهم يطاوعوني؟! هل تفتكروا قناة بهذا الحجم وبعدد الموظفين الفيها ممكن تتعامل بسذاجة ومحسوبية وعدم مهنية للدرجة دي؟!!).

وتابعت داليا الياس: (وياتو يوم شفتوني قطعت عيش زول ولا خُضت في عرض زول ولا أذيت زول؟!!

الناس ليه ما بتشغل مخها ببساطة؟!! ليه بتسمحوا لي نفسكم تكونوا مجرد تُّبّع للأذي والجهالة والسفالة؟!! كيف الواحد بيقبل علي نفسه يكون حقير وغبى ويجيب لي نفسه ذنوب ماليها لازمة؟!! وليه الآن تحديداً يتم تداول هذا السخف؟! ومنو الوراه؟!! وعلاقته بالمرحوم شنو؟!! ووين كان الإهتمام والمحبة ديل في حياته؟! وهل كان الفصل سبباً في الوفاة؟!!

عموماً… حسبي الله ونعم الوكيل في كل ظالم متطاول وكل كلمة جارحة متجاوزة… وكل إتهام جزافى…. جعلت كل خائض مع الخائضين خصمي يوم الموقف العظيم).

وختمت الشاعرة بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (اللهم عافنا من هوس النفاق والترند والمتاجرة بالموت وتجميد العقل والضمير. كل العاملين في النيل الأزرق من أستاذ حسن فضل المولى, وحتي أصغر موظف… الساكت عن الحق شيطان أخرس…. والصمت لن يعفيكم من مسئولية مايحدث لنا من سب وقذف وتطاول وظلم…أنتم تعلمون والله أعلم.

اللهم نسألك العفو والعافية و حُسن الخاتمة… ولا تجعلنا من الإمعة الظالمين ولا تجعل الدنيا شغلنا الشاغل ولا تنسينا رهبة الموت..لاحول ولاقوة إلا بالله… نِعم المولى ونِعم النصير.).

محمد عثمان _ النيلين