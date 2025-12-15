التطبيق على 3 مراحل.. الداخلية القطرية تطلق مشروع استبدال لوحات أرقام المركبات

أعلنت وزارة الداخلية القطرية عن إطلاق مشروع استبدال لوحات المركبات بلوحات أرقام جديدة تحمل تصميماً مطوراً يتماشى مع أفضل المعايير الدولية ويدعم التقنيات الحديثة المستخدمة في الأنظمة المرورية للمركبة.

ويهدف هذا المشروع الوطني إلى تعزيز الهوية البصرية للوحات المركبات وتوحيدها وفق معايير أكثر وضوحاً ودقة، بما يدعم النظام المروري من خلال توظيف التقنيات الرقمية الحديث، بحسب البيان الصحفي الصادر عن وزارة الداخلية.

ويشمل المشروع جميع فئات لوحات المركبات ضمن خطة تطوير متكاملة لمنظومة ترقيم اللوحات في الدولة بما يضمن استدامة نظام الترقيم وتوفير خيارات متعددة مستقبلاً، ويواكب النمو المستمر في أعداد المركبات.

وستبدأ عملية إطلاق اللوحات الجديدة بالمركبات الخصوصية، من خلال إضافة الحرف المفرد Q ثم الحرف T والحرف R إلى أرقامها.

وسيتم تطبيق المشروع على عدة مراحل وذلك على النحو التالي:

المرحلة الأولى:

تخصيص حرف Q للمركبات التي يحصل أصحابها على أرقام مميزة عبر تطبيق “سوم” وذلك خلال الفترة من 13 إلى 16 ديسمبر 2025.

المرحلة الثانية:

بدء تركيب اللوحات الجديدة للمركبات الخصوصية التي تُسجل لأول مرة في نظام تراخيص المركبات (تسجيل جديد) اعتباراً من 1 أبريل 2026، على أن تُمنح هذه المركبات الأحرف المتاحة ضمن نظام ترقيم اللوحات في حينه (مثل Q أو T أو R) وفق التسلسل المعتمد.

المرحلة الثالثة:

وتشمل جميع المركبات الخصوصية المرخصة حالياً، حيث سيتم استبدال لوحاتها من خلال إضافة حرف Q إلى أرقامها وفق الجداول الزمنية التي سيُعلن عنها لاحقاً، على أن تنفذ مراحل أخرى للمركبات غير الخصوصية تتضمن إضافة حرفين إلى أرقام لوحاتها.

وإلى حين الإعلان عن تلك الجداول الزمنية سيستمر العمل بلوحات المركبات الحالية عند تجديد الترخيص أو تلف اللوحة وذلك إلى حين بدء تطبيق الجدول الزمني الخاص باستبدال لوحات المركبات المسجلة حالياً.

الشرق القطرية