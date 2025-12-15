النوم أقل من 7 ساعات ثاني أكبر قاتل بعد التدخين

في خطوة لافتة، كشفت دراسة حديثة أجرتها جامعة أوريغون للصحة والعلوم، أن النوم غير الكافي (أقل من 7 ساعات يوميًا) يُعد ثاني أقوى عامل مرتبط بانخفاض متوسط العمر المتوقع في الولايات المتحدة، بعد التدخين فقط.

وبحسب تقرير نشرته مجلة “Sleep Advances”، اعتمدت الدراسة على بيانات مراكز السيطرة على الأمراض (CDC) خلال الفترة من 2019 إلى 2025، وشملت أكثر من 3000 مقاطعة أمريكية، حيث قارن الباحثون بين متوسط العمر ونسبة السكان الذين ينامون 7 ساعات أو أكثر يوميًا، مع مراعاة عوامل مثل التدخين، الغذاء، النشاط البدني، والوحدة.

نمط مقلق وثابت

وأظهرت النتائج أن المقاطعات التي ينتشر فيها النوم القليل تسجل معدلات أعمار أقل، وأن هذا النمط ظل ثابتًا عبر السنوات والولايات المختلفة.

“ارتباط أقوى مما توقعت”

وقال أندرو ماكهيل، الأستاذ المشارك بجامعة أوريغون وقائد فريق البحث، في بيان صحافي: “لم أكن أتوقع أن يكون الارتباط بهذه القوة مع متوسط العمر المتوقع”، مضيفًا: “لطالما اعتقدنا أن النوم مهم، لكن هذا البحث يؤكد ذلك: ينبغي للناس أن يسعوا إلى 7–9 ساعات نوم يوميًا”، مؤكدًا أن “الحصول على نوم جيد لا يحسن شعورك فحسب، بل يؤثر في مدة حياتك”.

ملاحظات وتوصيات

ورغم أهمية النتائج، أشار الباحثون إلى أن الدراسة لا تثبت علاقة سببية مباشرة، إذ إنها تعتمد على استطلاعات ذاتية قد يشوبها التحيز، وتركز على مدة النوم دون التطرق إلى جودته.

وشدد الفريق البحثي على ضرورة وضع النوم في مقدمة عناصر الصحة العامة إلى جانب الغذاء والرياضة، مؤكدين أن الدراسة حظيت بتمويل من المعهد الوطني للقلب والرئة.

