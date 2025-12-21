رياضيةمداراتمنوعات

تعرف على القيمة السوقية للاعبي المنتخب السوداني المشاركين في أمم أفريقيا.. نجم الدوري التايلندي الأغلى.. صلاح عادل يتفوق على الغربال وروفا في مركز متأخر بــ 100 ألف فقط

2025/12/21
المنتخب جديد

نشرت مواقع عربية, متخصصة في كرة القدم نقلاً من موقع “Transfer Market”, المتخصص في حساب القيمة التسوقية للاعبي كرة القدم, عن القيمة السوقية للاعبي المنتخب السوداني, المشاركين مع صقور الجديان في بطولة أمم أفريقيا التي اطلقت بالمغرب.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد جاءت القيمة التسويقية للاعبي صقور الجديان, ضعيفة جداً مقارنة ببقية المنتخبات المشاركة في البطولة.

وتصدر القيمة السوقية لصقور الجديان اللاعب أبو بكر عيسى, الذي يلعب في الدوري التايلندي, وجاءت قائمة لاعبي المنتخب الوطني السوداني, وفقاً لموقع “Transfer Market”,:

1️⃣ أبوبكر عيسى : 250 ألف يورو
2️⃣ صلاح عادل: 150 الف يورو
3️⃣ محمد عيسى: 150 الف يورو
4️⃣ بوغبا: 150 الف يورو
5️⃣ محمد عبدالرحمن 125 ألف يورو
6️⃣ الجزولي نوح: 125 ألف يورو
7️⃣ عبدالرؤوف روفا: 100 ألف يورو
8️⃣ جون مانو: 100 ألف يورو
9️⃣ عمار طيفور: 100 الف يورو
🔟 بخيت خميس: 100 ألف يورو
محمد عثمان _ النيلين

