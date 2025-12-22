ورث الديسمبريون تعالي قحط وقلة أدبهم يعتقدون انهم هم الشعب وحدهم و ما عداهم كيزان او جماهير شعبنا الما بتفهم.

تحتاج لأقل من 10% من تعدادك السكاني لإسقاط أعتى الدكتاتوريات و لم تحظى ديسمبر بهذه النسبة أصلا، و رغم هذا يعتقد الديسمبري أنه يمتلك هذه البلد و هو شعبها هذا ما حدث في اكتوبر و ابريل و سوف يحدث في الثورات القادمة.

البلد دي فيها ناس كتار ما استصحبتهم معاك ما ح يحصل أي تغيير و عشان تمتلك المقدرة علي احداث تغيير جذري غير صورتك في أعين الناس ما ممكن 90% من الشعب شايفنك صعلوق و ما عندك موضوع و تفتكر نفسك ح تقودهم.

قحط كان عندها ادوات اللعب المرتبطة بالفاعل الخارجي انت عندك شنو يا العشا بلبن؟

حلقومك؟

كدي رجع باقي قروش المرسال الادوك ليها ناس البيت ما مسؤولين من سجارة اللورد البتخمسها انت و الثوار!



سهيل القراي