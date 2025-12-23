رئيس هيئة التوجيه والخدمات يترأس إجتماع اللجنة العليا لشؤون الشهداء والمصابين والمفقودين

ترأس الفريق شرطة حقوقي/عبد الفتاح عثمان محمد رئيس هيئة التوجيه والخدمات إجتماع اللجنة العليا لشئون الشهداء والمصابين والمفقودين من منسوبي قوات الشرطة بقاعة إجتماعات الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية،

حيث إستعرض الإجتماع حصر أسر شهداء وأسري ومصابي ومفقودي الشرطة بولاية شمال دارفور.

_كذلك تم إستعراض تقرير الإدارة العامة للخدمات الإجتماعية، بخصوص الدعم المقدم لأسر الشهداء والأسري والمفقودين في معركة الكرامة في الفترة من يناير2024م وحتي نوفمبر 2025م

وتفيد متابعات المكتب الصحفي للشرطة أن اللجنة تشكلت وفقا لموجهات وزارة الداخلية ورئاسة قوات الشرطة بالاهتمام باسر الشهداء والمفقودين ومتابعة حالات المصابين ومراحل علاجهم بجانب توفيق أوضاعهم الإدارية تقديرا للتضحيات الكبيرة لمنسوبي الشرطة خلال معركة الكرامة.

المكتب الصحفي للشرطة