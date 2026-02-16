كامل إدريس: جولتا جنيف وميونيخ حققتا دعماً لملفات الصحة وحقوق الإنسان والسلام في السودان

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس أن زيارتيه إلى كل من جنيف خلال الفترة الماضية ومشاركته في أعمال مؤتمر ميونخ للأمن التي اختتمت أمس، تمت كلٌ منهما على حدة، حققتا نتائج إيجابية في دعم ملفات حقوق الإنسان والصحة ومبادرة السلام في السودان.

وأوضح إدريس، في مؤتمر صحفي بمطار الخرطوم عقب عودته اليوم من ميونخ، أنه خلال زيارته إلى جنيف التقى قيادات المنظمة الدولية للهجرة ومجلس الكنائس العالمي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث جرى استعراض الثوابت الوطنية وقضايا حقوق الإنسان والانتهاكات وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، مشيراً إلى أن تلك الجهات أبدت تفهماً ودعماً للمطالب التي قُدمت.

وأضاف أن زيارته إلى جنيف شملت ايضاً لقاءات مع منظمة الصحة العالمية، التي وافقت على تقديم الدعم للقطاع الصحي، خاصة في مجال العمل على استئصال الملاريا، بما يسهم في الحد من انتشار الأوبئة ودعم الاقتصاد ومحاربة الفقر.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أن مجلس الكنائس العالمي أعلن دعمه لمبادرة السلام دون تحفظ، مؤكداً أن مختلف الوكالات المتخصصة التي التقاها خلال جولتيه أعربت عن مساندتها لجهود تحقيق السلام في السودان.

