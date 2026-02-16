رئيس مجلس السيادة يلتقي سفير دولة قطر لدى السودان

​التقى السيد رئيس مجلس السيادة الانتقالي، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول الركن عبد الفتاح البرهان، بمكتبه بالخرطوم اليوم، سعادة محمد إبراهيم تاجر السادة، سفير دولة قطر لدى السودان وأعضاء البعثة .

​وأشاد رئيس مجلس السيادة بتميز العلاقات الأخوية المتجذرة التي تربط بين البلدين الشقيقين، معرباً عن تقديره العميق لمواقف دولة قطر الداعمة للسودان وشعبه في مختلف الظروف.

​من جانبه، نقل سعادة السفير تحيات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، إلى فخامة رئيس مجلس السيادة الانتقالي، وتمنيات سموه لفخامته بموفور الصحة والسعادة، وللسودان، حكومةً وشعباً، بدوام التقدم والاستقرار والازدهار.

وهنأ سعادة السفير رئيسَ مجلس السيادة بعودة الحكومة إلى ممارسة مهامها من العاصمة الخرطوم، متمنياً أن يشهد السودان المزيد من التطور والنماء والاستقرار والسلام.

​وبحث اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتطوير آفاق التعاون المشترك في المجالات كافة، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين والشعبين الشقيقين.

سونا