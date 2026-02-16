د. كامل إدريس يعود من ميونيخ إلى الخرطوم

وصل رئيس الوزراء د. كامل إدريس صباح اليوم إلى الخرطوم عقب مشاركته في مؤتمر ميونيخ للأمن، وكان في استقباله بمطار الخرطوم كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء والعدل والصحة، وعددٍ من المسؤولين بالدولة.

وكان سيادته شارك في حلقة نقاش بالمؤتمر، فضلاً عن عقده سلسلة من اللقاءات مع عدد من رؤساء الوفود للدول المشاركة في المؤتمر، حيث استعرض من خلالها تطورات الأوضاع بالسودان، مبيناً أن الحرب المفروضة على السودان تمولها أطراف خارجية عن طريقة مرتزقة مليشيا الدعم السريع.

وخلال اللقاءات أكد د. كامل إدريس حرص الحكومة السودانية على إحلال السلام والإستقرار بعموم البلاد، وأن مبادرة سلام السودان التي طرحها سيادتها مسبقاً بمجلس الأمن هي الأساس لأي عملية سلام بالسودان.

هذا وقد أجرى سيادته مؤتمراً صحفياً بمطار الخرطوم، حيث قدم من خلاله تنويراً عاماً حول مخرجات مشاركته في المؤتمر، مبيناً الدعم والترحيب الذي وجدته مبادرة حكومة السودان للسلام من جانب الدول التي التقى بها خلال المؤتمر.

سونا