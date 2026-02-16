المنصوري يتعهد بدعم قطاع الثروة الحيوانية بشمال كردفان

تعهد وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التيجاني المنصوري بتقديم كل مايلزم لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان حتي تنهض وتؤدي دورها المنوط بها.

جاء ذلك خلال إجتماعه بمكتبه بمباني الوزارة بالخرطوم الأحد، بوفد برئاسة م/ابراهيم حامد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية.

وأشار الوزير إلى أهمية ولاية شمال كردفان ودورها في دعم الصادر.

واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجههم خاصة بعد تدمير البنية التحية لقطاع الثروة الحيوانية في الولاية من قبل مليشيا الدعم السريع.