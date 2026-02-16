سياسية
المنصوري يتعهد بدعم قطاع الثروة الحيوانية بشمال كردفان
تعهد وزير الثروة الحيوانية والسمكية بروفيسور أحمد التيجاني المنصوري بتقديم كل مايلزم لوزارة الانتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان حتي تنهض وتؤدي دورها المنوط بها.
جاء ذلك خلال إجتماعه بمكتبه بمباني الوزارة بالخرطوم الأحد، بوفد برئاسة م/ابراهيم حامد مدير عام وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية.
وأشار الوزير إلى أهمية ولاية شمال كردفان ودورها في دعم الصادر.
واستعرض الاجتماع الصعوبات التي تواجههم خاصة بعد تدمير البنية التحية لقطاع الثروة الحيوانية في الولاية من قبل مليشيا الدعم السريع.
وأمن اللقاء على إعادة البناء للقطاع وتحسين النسل لزيادة الإنتاج والإنتاجية في مجال الألبان، بجانب إنشاء حظائر للدواجن في إطار التنسيق بين الوزارة ووزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بالولاية والرؤي المستقبلية والخطط والبرامج الاستراتيجية لتوضع ضمن خطة وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية لعام 2026 م.
سونا