حين تختار الخنادق رجالها .

• الجنرالين عبود خاطر ومعاوية حمد شاهدين على أن الوطن لا يزال ينجب رجالاً يعرفون معنى الصمود و التضحية لم تجمعهما قبيلة ولا جغرافيا ، بل جمعهما إيمان راسخ بأن السودان يستحق أن يدافع عنه حتى آخر نفس.

• واجهوا مليشيا مدعومة بالمرتزقة والسلاح، بإمداد مفتوح ودعم اكثر من 10 دول كما قال الأمريكي كاميرون هدسون في جلسة مجلس الأمن الدولي.

• مليشيا مجردة من كل قيمة أخلاقية، فثبتوا ، وبقوا أوفياء في خنادقهم حين تحولت الخنادق إلى بيوت، ثم إلى قبور مفتوحة على الخلود.

• لم يكونوا مجرد مقاتلين، بل قادة ميدان أتقنوا الانضباط كما أتقنوا الشجاعة والثبات .

• هكذا تكتب الأوطان بدماء أبنائها، وهكذا يصنع التاريخ حين يختار الرجال أن يكونوا شهداء لا شهوداً.

تقبلهم الله شهداء عنده

Basher Yagoub

