شاهد بالصورة.. الطالب “ساتي” يعتذر ويُقبل رأس معلمه ويكسب تعاطف الآلاف

أعلن جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, تعاطفه مع الطالب “ساتي”, الذي ظهر في مقطع فيديو أثار غضب الجميع بعد ظهوره وهو يرقص أمام معلمه داخل الفصل.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن الطالب ساتي, كان قد قدم اعتذاره في مقطع فيديو سابق طلب فيه السماح من كل الشعب السوداني.

وكانت إدارة المدرسة التي يدرس فيها “ساتي”, قد قامت بفصله من المدرسة فوراً بعد انتشار مقطع الفيديو على السوشيال ميديا.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد انتشرت صورة معبرة للطالب ظهر فيها وهو يقوم بتقبيل رأس معلمه مقدماً له إعتذار واضح.

ورغم إختلاف الجمهور على حقيقة الصورة بعدما أكد البعض أن الصورة تم تركيبها بالذكاء الإصطناعي, إلى أن المتابعين أعلنوا تعاطفهم من الطالب بعد إعتذاره واعتذار أسرته.

محمد عثمان _ النيلين