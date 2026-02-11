شاهد بالفيديو.. فتاة سودانية تثير الجدل: (لو في ولد عجبني بمشي بقول ليهو أديني رقمك) والجمهور يسخر: (خفيفة زي شاي البكاء)

تسببت فتاة سودانية, في نقاش طويل على مواقع التواصل الاجتماعي بين الشباب والفتيات وذلك بعد ظهورها في استطلاع أجري معها.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد أكدت الفتاة في مقابلة تم بثها على مواقع التواصل أنها واضحة جداً فيما يخص الارتباط العاطفي.

وقالت: (أمور تحت تحت ما بتنفع معاي, لو في ولد عجبني بمشي ليهو عديل بقول ليهو أديني رقمك), وهو التصريح الذي أثار سخرية المعلقين خصوصاً الجنس اللطيف.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, لتعليقات الجمهور على المقطع فقد كتب أحد المعلقين ساخراً من تصريح الفتاة: (خفيفة زي شاي البكاء).

محمد عثمان _ النيلين