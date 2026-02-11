شاهد بالفيديو.. شيخ الأمين يكشف معلومات هامة عن “الإنصرافي”: (هذا هو اسمه بالكامل.. يقيم لاجئ في هذه الدولة ويعمل في تجارة المخدرات)

كشف الشيخ السوداني, الأمين عمر الأمين, خلال مقابلة مع الصحفي علي فارساب, عبر برنامج “الطريق”, معلومات هامة عن الناشط الشهير “الإصرافي”.

وكان الناشط, قد دخل في صدام مع الشيخ, خلال بثه المباشر الذي يتابعه الآلاف على السوشيال ميديا, وأتهمه بالتعاون مع مليشيا الدعم السريع.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكد شيخ الأمين, أن “الإنصرافي”, اسمه بالكامل محمد محمود السماني, من مواليد مدينة الأبيض, التي درس فيها المرحلة الثانوية.

وواصل الشيخ, يقيم كلاجئ في الولايات المتحدة الأمريكية منذ مطلع الألفينات, وكان يعمل في بيع وتجارة المخدرات والسجائر, ثم عمل لاحقا سائق تاكسي “أوبر”.

وتابع شيخ الأمين, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, أن “الإنصرافي”, انتفع من جمع أموال التبرعات للدرجة التي جعلته يشتري شقة بإحدى الدول.

محمد عثمان _ النيلين