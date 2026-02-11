مداراتمنوعات

شاهد بالصور.. زواج أسطوري لرئيس الجالية السودانية بواشنطن من إحدى الحسناوات بالقاهرة

2026/02/11
ضجت صفحات موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, بصور من حفل زفاف سوداني, أقيم في الأيام الماضية بالعاصمة المصرية القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فإن المصور “أوسو عوض”, كان قد قام بنشر صور الزفاف الذي قام بتصويره وتم تناقلها بعد ذلك على نطاق واسع.

ووفقاً لما أكد “أوسو”, فإن حفل الزفاف كان لرئيس الجالية السودانية, بواشنطن المستر محمد, وإحدى الحسناوات وأقيم بدار الأسلحة والذخيرة بمدينة نصر.

وكتب مصور الحفل على الصور بحسب ما نقل محرر موقع النيلين: (تشرفت جدا بتغطية تصوير اجمل يوم لرئيس الجاليه السودانيه ب واشنطن المستر محمد و اميرته هناء سيد).

محمد عثمان _ النيلين

