شاهد بالفيديو.. الفنان “الشبح” يرد على زميله “ريحان”: (رددت الأغنية في حضورك وأنصحك بعدم البحث عن “الترند” بهذه الطريقة)

رد المطرب الشاب أحمد الشبح, على زميله الفنان ريحان سيكا, وذلك عبر مقطع فيديو قام بنشره وقوبل بتفاعل واسع من جمهوره ومتابعيه.

وكان الفنان ريحان, قد اتهم زميله الشبح, بترديد أغنيته الجديدة, مؤكداً قيامه بتدوين بلاغ في مواجهته طالب فيه بتعويض قيمته 20 ألف دولار.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد رد الشبح, على إتهامات زميله سيكا, وأكد أنه قام بترديد الأغنية في حضوره شخصياً.

وذكر أحمد, أنه تغنى بكوبلي, واحد من الأغنية المزعومة, مؤكداً أن ترديد الفنانين لأغنيات زملائهم أمر طبيعي وحدث معه من قبل حينما ردد الفنان أبو القاسم ود دوبا, أغنيته دون أن يقوم بأي ردة فعل.

ونصح الشبح, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, زميله ريحان سيكا, بعدم البحث عن “الترند”, على السوشيال ميديا بهذه الطريقة.

محمد عثمان _ النيلين