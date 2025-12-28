ثقافة وفنونمدارات
روضة الحاج: ستنتصرُ! فلا تحزن ولا تترك لنا باباً إلى الأحزان
كتبت شاعرة السودان الأولى “روضة الحاج” :
ويا وطني
يظنُّ الناسُ
بعضُ الناسِ
أنك سوف تنكسرُ!
ولكنِّي
وإن قالوا
وإن ظنوا
يقيني يا عظيمَ البأسِ
أنك دونما شكٍّ
ستنتصرُ!
قريباً سوف تنتصرُ
نعم واللهِ يا وطني
ستنتصرُ!
فلا تحزن
ولا تترك لنا باباً إلى الأحزان
ولا تأسف
على غدر الألى غدروا
ولا نكر الألى نكروا
ولا حقر الألى حقروا
وذكرنا ولن ننسى
بأنك أعظم الأوطان!
وقف كالطود يا وطني
وقل للناس
كل الناس يا وطني
أنا السودان!
أنا السودان!
السمراء روضة الحاج