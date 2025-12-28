نادي الأهلي مدني يعلن رسمياً إطلاق نجمي التسجيلات للمريخ

أعلن نادي الأهلي ود مدني, إطلاق سراح نجمي التسجيلات لنادي المريخ, وذلك عبر بيان رسمي للنادي ممهور بتوقيع أمينه العام.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد وافق سيد الأتيام على إطلاق الثنائي المدافع محمد موسى, والجناح خاطر عوض, للأحمر بصورة رسمية.

وقال النادي الأهلي, في بيانه الذي قام بنشره على صفحة النادي الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك:

تتقدم إدارة النادي الأهلي مدني بخالص التحايا والتقدير لجماهيرها الوفية، وتود أن تضعهم في صورة ما تم بخصوص ملف انتقال اللاعبين محمد موسى وخاطر عوض.

تُعلن إدارة النادي أنها توصلت إلى اتفاق رسمي مع نادي المريخ الخرطوم يقضي بإطلاق سراح اللاعبين، وذلك عقب مفاوضات جادة ومسؤولة، بدأت بخطاب رسمي من نادي المريخ، وتمت دراسته بعناية من قبل مجلس الإدارة، قبل الدخول في مرحلة التفاوض التي أثمرت عن رفع القيمة المالية للعرض إلى أكثر من الضعف، بما يتماشى مع مصلحة النادي ورؤيته الاستثمارية.

وتؤكد الإدارة أن قرار الموافقة جاء بعد دراسة متأنية من كافة الجوانب الفنية والإدارية والمالية، وبالتشاور الكامل مع الجهاز الفني بقيادة المدرب فاروق جبرة، حيث تم الاطمئنان إلى الأثر الإيجابي للصفقة على النادي، إلى جانب مراعاة مصلحة اللاعبين ومستقبلهم المهني والنفسي.

وتتقدم إدارة النادي بالشكر والتقدير للاعبين محمد موسى وخاطر على ما قدماه من عطاء والتزام خلال فترة تمثيلهما للنادي، وما أظهراه من روح قتالية ودفاع مشرف عن شعار الأهلي، متمنية لهما التوفيق والنجاح في مشوارهما القادم.

كما تطمئن إدارة النادي جماهير الأهلي بأن المشروع الذي بدأته منذ الموسم الماضي يسير بخطى ثابتة، وأن العمل متواصل لبناء فريق قوي ومتماسك قادر على المنافسة بقوة على جميع البطولات محليًا وإفريقيًا، بعون الله ودعم الجماهير.