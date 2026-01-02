تم تناقلها على المواقع العربية..شاهد أغرب قصة زفاف في السودان وصدمة كبيرة تصيب العريس

حكى ناشط ومؤثر خليجي, أغرب قصة زفاف حدثت بالسودان, وذلك على صفحته عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك, المخصصة في نشر القصص الغريبة والمؤثرة.

وبحسب ما نقل محرر موقع النيلين, فقد حكى “أبو طلال الحمراني”, قصة الزواج الغريب, الذي وقع فيه العريس ضحية نصب وإحتيال من أسرة فتاة كان يرغب في الزواج منها.

ويقول صاحب المدونة على فيسبوك, أن العريس, بعد أن لبى كل شروط عروسه تفاجأ بأنها ترفض الزواج منه رغم تجهيزه المنزل وصالة الفرح.

وتفاجأ العريس, بحسب ما نقل محرر موقع النيلين, بأسرة العروس يقيمون حفل زواج لها على رجل آخر بتجهيزاته التي قام بها, لتصل بعد ذلك القضية لدور المحاكم السودانية.

محمد عثمان _ النيلين