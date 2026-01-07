شاهد.. مقطع فيديو يوثق معاناة لاعب الهلال السابق بعد تعرضه لإعتداء من أفراد مليشيا الدعم السريع سبب له “الشلل” والجمهور يناشد الإدارة واللاعبين للوقوف معه

نشر ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان, مقطع فيديو قوبل بتعاطف كبير من جمهور كرة القدم بالسودان, الذي بدوره حوله لترند على السوشيال ميديا.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد التقى الناشط في الفيديو بحارس مرمى فريق الهلال, السابق عبد الرحيم كاشان, بأحد شوارع حي “صالحة”, بمدينة أم درمان.

كاشان, ظهر يعاني من إصابة تسببت له في شلل بالجزء الأيمن من الجسم, وذلك بعد تعرضه لإعتداء من قبل أفراد بمليشيا الدعم السريع.

حارس الهلال, ذكر في حديثه أنه أجرى 4 عمليات جراحية سابقة للتعافي من أثار الإصابة التي تعرض لها, مؤكداً أنه يفتقد التواصل مع إدارة ولاعبي الهلال.

ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد ناشد جمهور مواقع التواصل الاجتماعي إدارة نادي الهلال, وزملاء كاشان, بالوقوف معه في محنته.

محمد عثمان _ النيلين